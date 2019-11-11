Посылки из-за пределов ЕС не поступят в Финляндию до окончания забастовки

Забастовка финских почтальонов оказывает наибольшее влияние на обработку международной корреспонденции из-за пределов ЕС, сообщает в понедельник Posti Group.

В понедельник в 6 утра в Финляндии началась забастовка почтальонов, работающих в дневное время. Согласно заявлению профсоюза, забастовка продолжится до полуночи воскресенья, 24 ноября. Почтальоны, работающие ночью, доставляющие до 6 утра утренние газеты, почтовые отделения, склады и логистика работают в нормальном режиме.

"Профсоюз работников авиационной отрасли поддержал профсоюз почтальонов и сферы логистики PAU по обработке почты в аэропортах... Забастовка оказывает сильнейшее влияние на международные посылки и почтовые отправления, прибывающие или отправляющиеся из-за пределов Европы (например, США, Япония, Китай) по воздуху. Эти грузы не будут отправлены/получены до окончания забастовки", - говорится в сообщении.

Также будет приостановлена доставка международной печати и корреспонденции. Посылки и корреспонденция из стран ЕС будет доставлена в срок или с незначительными задержками, уточняет почта.



