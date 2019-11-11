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14:20 11.11.2019

ГБР начало проверку сотрудников ГФС, которые "не заметили" уклонение от уплаты более 1,5 млн грн акцизного налога

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Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) раскрыли факты злоупотребления служебным положением должностными лицами Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) в Днепропетровской области.

Как сообщила пресс-служба ГБР субботу, действия сотрудников ГФС привели к уклонению предприятия от уплаты акцизного налога на сумму в 1 млн 637 тыс. грн. Следствие предварительно установило, что во время проверки производителя табачной продукции сотрудники ГФС не заметили уклонения от уплаты акцизного налога.

"Состоялись санкционированные обыски в помещениях Главного управления ГФС в Днепропетровской области и по месту ведения хозяйственной деятельности предприятия", - сообщают в ГБР.

По факту начато уголовное дело по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Теги: #гбр
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