События

14:15 11.11.2019

По «пленкам Волка» прокуратуре нечего нести в суд - адвокат

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Срок досудебного следствия в деле судей Окружного админсуда Киева (ОАСК) истек 2 ноября. Согласно закону, сейчас у прокуратуры есть два варианта дальнейших действий: передать дело в суд или закрыть его, заявил адвокат судей Окуржного админсуда Андрей Заец во время пресс-конференции в Киеве в понедельник.

Дело будет закрыто из-за отсутствия состава преступления, убежден адвокат.

“Вместо сообщения о передаче в суд и рапортов о том, что они (прокуратура – ИФ) собрали доказательства и готовы доказать громкие обвинения, мы видим только малопонятные заявления. Из них следует, что дело к передаче в суд не готово. Что, якобы, в этом виноват Шевченковский суд, который не дал прокуратуре дополнительного времени для проведения расследования. Но это неправда”, - заявил он.

Адвокат сообщил о том, что именно прокуратура затягивала расследование, неоднократно меняя подследственность дела.

“Напомним, что ходатайство об обыске в ОАСК рассматривал Деснянский районный суд Чернигова по уголовному производстве 2014 года - по так называемому «делу Майдана». Затем директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник пытался передать дело в СБУ. В конце концов, она оказалась в Шевченковском суде. И сейчас представители прокуратуры говорят, что судьи Шевченковского суда не успели рассмотреть их представление. Но при этом они не говорят о том, что сама прокуратура заявила отвод судьям Шевченковского суда, поскольку те проходили по «делу Майдана». То есть прокуратура сама сделала все, чтобы решение не было принято вовремя”, - заявил юрист.

Он также опроверг заявления чиновников ГПУ о том, что им не хватило времени провести экспертизу так называемых «пленок Вовка», которые НАБУ обнародовало на своем Youtube канале, и которые вызвали большой резонанс.

“Экспертиза проводится не месяцами. Достаточно несколько недель. Более того, на самом деле, экспертиза этих записей была проведена по другому делу. В рамках уголовного произовдства, зарегистрированного на основании заявления защиты о вмешательстве в работу суда, была проведена экспертиза. Экспертизу провел известный государственный орган, название которого мы не можем указать из-за тайны следствия, но это орган, который всегда проводит в Украине подобные экспертизы. И этот орган признал, что записи смонтированы. На записях слышен непрерывный текст в виде диалога: вопрос-ответ. И именно там был монтаж. Эксперты обнаружили, что у разных реплик разный фон. То есть два человека что-то говорили в разных местах и в разных ситуациях, а это смонтировали так, будто это был разговор между ними. Также эксперты пришли к выводу, что невозможно идентифицировать голоса», - рассказал Заеяц.

Кроме того, по его словам, была проведена экспертиза относительно вмешательства в систему распределения дел между судьями. В заключении указано, что единственное вмешательство в систему было зафиксировано 26 июля 2019 – в день проведения обыска. 

“При этом эксперты подчеркивают, что во время этого подключения, то есть во время обыска, можно было внести изменения по всей базе данных, которые в дальнейшем невозможно выявить. То есть, если там и были какие-то факты злоупотреблений или отсутствия злоупотреблений, то во время обыска они были уничтожены самими прокурорами”, - рассказал юрист. 

По его мнению, данные факты свидетельствуют о то, что шансов доказать обвинения в суде у прокуратуры не было изначально и что дело не в том, что прокуратуре не хватило времени. 

“Более чем вероятно, что дело с самого начала не планировалось доводить до суда. Слишком много манипуляций, процессуальных нарушений - дело не имела шансов и это не могли не понимать в ГПУ. Именно поэтому там тянули время - чтобы получить «уважительную» причину тихо и без огласки «похоронить» неудобное для них дело”, - предполагает юрист.

В пользу этого предположения, по его мнению, говорит и то, что в ГПУ вообще не проводили никакого расследования.

“За все время с начала следствия НАБУ и ГПУ не провели ни одного следственного действия. После вручения подозрений, а это произошло еще в июле, до сегодняшнего дня ничего не происходило”, - отметил он.

Заец убежден, что «расследование» дела закончилось после того, как прокуроры выступили с громкими обвинениями.

“Больше в ГПУ ничего не делали и не планировали делать. Цель была только «вбросить» громкие обвинений в СМИ и затем тихо похоронить дело… Никакого громкого дела с самого начала не было. Неправильно говорить об уголовном деле в принципе - это была исключительно пиар-кампания. Ее целью могло быть вмешательство в деятельность судебной системы путем дискредитации ОАСК и его судей. Это также могла быть попытка бывшего руководителя отдела спецрасследований прокуратуры Горбатюка сохранить свое кресло, отвлечь внимание общества от провальных результатов расследования дел Майдана”, - подчеркнул адвокат судей ОАСК.

Он не стал делать предположений по поводу того, какую именно цель преследовали в НАБУ и ГПУ. По словам юриста, это неважно. 

“Важно то, что речь идет о нарушениях закона сотрудниками ГПУ и НАБУ, о грубом вмешательстве в деятельность судебной системы. И, очевидно, эти факты должны быть расследованы правоохранительными органами. Мы сейчас рассматриваем возможность подачи соответствующих заявлений и возбуждения уголовных дел”, - заявил адвокат.

26 июля детективы Национального антикоррупционного бюро и Генпрокуратуры пришли в Окружной админсуд Киева с обысками. Как сообщал тогда начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, руководство и четверо судей Окружного админсуда Киева обвиняются во вмешательстве в деятельность ряда судов, министерств и ведомств.

НАБУ также обнародовало якобы записи разговоров судей ОАСК, касающиеся вмешательства суда в работу других органов власти.

Глава ОАСК Павел Вовк тогда заявил, что опубликованные записи смонтированы. В суде обвинения называли необоснованными и заявляли о политическом давлении на суд.

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