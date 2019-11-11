Зеленский назначил экс-замглавы Херсонской ОГА Балоня главой Кировоградской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-заместителя главы Херсонской ОГА и бывшего следователя Андрея Балоня главой Кировоградской областной государственной администрации (ОГА).

Соответствующий указ глава государства подписал 8 ноября, сообщается на официальном сайте президента.

Другим указом Зеленский освободил Светлану Лобанову от временного исполнения обязанностей главы Кировоградской ОГА.

Балонь – уроженец Львовской области, окончил Национальный университет внутренних дел. Работал следователем на различных должностях во Львовской, Житомирской и Полтавской областях. С мая 2017 года по апрель 2019 года был заместителем главы Херсонской ОГА.