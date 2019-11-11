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14:07 11.11.2019

В Запорожской области протестующие аграрии перекрыли трассу Харьков - Симферополь

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В Запорожской области в районе с. Новобогдановка несколько сотен аграриев и активистов "Национального корпуса" перекрыли трассу Харьков - Симферополь с требованием к руководству страны продлить мораторий на продажу земли в Украине до принятия справедливого земельного законодательства.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в понедельник в Мелитопольском районе (Запорожская область) возле с. Новобогдановка около 200 людей с плакатами "Нет села — нет Украины", "Не дадим украсть землю", "Нет продаже земли иностранцам" перекрыли трассу Харьков – Симферополь.

Участники акции, среди которых селяне, местные аграрии, представители фермерских хозяйств, Аграрного союза Украины, предприниматели, а также активисты "Национального корпуса" заявили, что требуют от руководства Украины не принимать земельное законодательство без учета позиции украинских аграриев.

Участники акции обратились к главе государства с призывом отозвать законопроекты о продаже сельскохозяйственных земель и продолжить мораторий на продажу до тех пор, пока не будут разработаны законодательные акты, отвечающие интересам народа, которые бы обеспечивали возможность выкупа земельных паев государством или сельской громадой.

В результате перекрытия трассы Харьков – Симферополь образовалась транспортная пробка. Митингующие обеспечили возможность проезда автомобилям с детьми, а также каретам "Скорой помощи».

Собравшиеся отметили, что планируют проводить подобные акции и в дальнейшем.

Как сообщалось, акции протеста аграриев проводятся в 13 областях Украины. Ранее во Львовской области протестующие освободили перекрытую утром трассу Киев – Чоп.

Теги: #земля #запорожская_область #аграрии #протесты
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