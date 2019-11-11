Суд отменил решения о запрете ликвидационной комиссии совершать действия в отношении УПЦ-КП

Шестой апелляционный административный суд в Киеве отменил предыдущие решения Окружного административного суда Киева (ОАСК) об удовлетворении иска Киевской патриархии Украинской православной церкви Киевского патриархата к Министерству культуры Украины о запрете ликвидационной комиссии совершать действия, касающиеся имущества Киевской патриархии УПЦ-КП.

"Суд отменил все запреты относительно действий ликвидационной комиссии", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" директор департамента по делам религий и национальностей Минкультуры Андрей Юраш.

Как сообщалось, в сентябре Окружной административный суд Киева (ОАСК) частично удовлетворил иск Киевской патриархии Украинской православной церкви Киевского патриархата к Министерству культуры Украины, запретив субъектам государственной регистрации юридических лиц и ликвидационной комиссии действия, касающиеся имущества Киевской патриархии УПЦ-КП.

Кроме того, суд признал противоправность приказа Министерства культуры Украины, которым отменено действие уставов УПЦ-КП и Киевской патриархии

В конце июля 2019 года Окружной админсуд Киева открыл производство по иску УПЦ-КП к Минкультуры Украины об отмене приказа в части, где указано, что утратили силу приказы Министерства о регистрации в новой редакции устава религиозной организации "Киевской патриархии Украинской православной церкви".