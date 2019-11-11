ГБР проводит обыски на складах Госрезерва из-за хранения просроченных продуктов

Государственное бюро расследований (ГБР) проводит обыски на складах и одном из предприятий Государственного агентства резерва Украины.

"Именно сейчас проводим санкционированные судом обыски и временные доступы к документам в Государственном агентстве резерва Украины. В частности, на складах и на одном из предприятий агентства. Причина - обнаружили просроченную продукцию на складах", - сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко на своей странице в Facebook.

По предварительным данным, в результате халатного отношения к своим обязанностям руководства и должностных лиц Государственного агентства резерва Украины, на складах скопились продукты с просроченным сроком хранения.

Сумму ущерба предварительно оценивают в 60,5 млн гривень.

По факту было начато уголовное дело по ст. 367 УК Украины (служебная халатность). Виновникам грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.