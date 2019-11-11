Полиция ищет взрывчатку в трех харьковских судах

Полиция проверяет информацию о минировании Харьковского апелляционного суда, хозяйственного суда Харьковской области и Восточного апелляционного хозяйственного суда.

"По адресам выехали следственно-оперативные группы Шевченковского и Основянского отделов полиции, специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области. Проводится проверка", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Информация о минировании поступила в понедельник от анонима по телефону 102