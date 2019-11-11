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12:09 11.11.2019

Полиция ищет взрывчатку в трех харьковских судах

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Полиция проверяет информацию о минировании Харьковского апелляционного суда, хозяйственного суда Харьковской области и Восточного апелляционного хозяйственного суда.

"По адресам выехали следственно-оперативные группы Шевченковского и Основянского отделов полиции, специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области. Проводится проверка", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Информация о минировании поступила в понедельник от анонима по телефону 102

Теги: #минирование #полиция #харьков
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Интерфакс-Украина
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