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11:28 11.11.2019

В разных регионах Украины начались акции аграриев, протестующих против отмены земельного моратория

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В разных регионах Украины начались акции аграриев, протестующих против отмены земельного моратория

Протестные акции аграриев на автомагистралях Украины, организовал которые общественный союз "Всеукраинская аграрная рада" (ВАР), проходят в понедельник, они немногочисленны, полиция обеспечивает правопорядок, не допуская перекрытия дорог, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Нацполиции.

"Аграрии проводят акции протеста, пока они немногочисленны. Сотрудники полиции обеспечивают правопорядок, не допуская перекрытия автомагистралей", - сказали в полиции, отметив, что правоохранители поясняют митингующим незаконность перекрытия дорог.

В Нацполиции также добавили, что движение на автомагистралях в связи с протестами лишь ограничивается, в целом обстановка спокойная. Участники акции пропускают транспорт с детьми, однако накопление транспортных средств остается значительным.

Во Львовской области на трассе Киев–Чоп протестующие аграрии перекрыли трассу в районе села Малые Подлески. Около 100 представителей аграрного бизнеса беспрерывно ходят по пешеходному переходу, протестуя против намерений правительства отменить мораторий на продажу сельскохозяйственных угодий.

Участники акции протеста недовольны тем, что в понедельник на очередном заседании согласительного совета могут быть включены в проект повестки дня работы Верховной Рады на этой неделе законопроекты относительно рынка земли и соответственно приняты до проведения парламентских слушаний относительно земельной реформы, которые назначены на 4 декабря 2019 года. В частности, аграрии требуют отозвать оба законопроекта об открытии рынка земли: правительственный №2178 и депутатский №2178-10.

Как сообщалось ранее, 11 ноября аграрии проведут массовые акции протесты "Нет распродаже Украины!" на автомагистралях Черкасской, Черниговской, Тернопольской, Кировоградской, Николаевской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Одесской, Полтавской, Волынской Ривненской и Львовской областей.

Согласно пресс-релизу организатора акции общественного союза "Всеукраинская аграрная рада" (ВАР), митинги пройдут на трассе М05, вблизи Жашкова (поворот на с. Тихий Хутор), автодороге Е95, пост полиции вблизи Умани (Черкасская обл.), автодороге М01, с.Копти Козелецкого р-н (Черниговская обл.), трассе М19 возле старой нефтебазы Чортковский р-н, (Тернопольская область), автодороге М12, за 10 км. от Новоархангельска (Кировоградская область), автодороге М14, окружная дорога Николаева, на повороте на с.Старая Снигиревка Витовский р-н (Николаевская обл.).

Протесты также пройдут на автодороге Е50, с. Прибугское (Хмельницкая обл.), автодороге вблизи с. Писаревка Винницкого р-н, автодороге возле с.Махновка (на перекрестке), Козятинского р-н, трассе Р36, пгт Шпиков Тульчинского р-н (Винницкая обл.), трассе М21, с. Осыково Бердичевского р-н (Житомирская обл.), трассе М05, Е 95, с.Демидове (Одесская обл.), трассе М03, с. Марьяновка, Великобачаганский р-н., атодороге М03, с.Чутово (Полтавская обл.), трассе М19, Т0311, с.Вербка Владимиро-Волынский р-н (Волынская обл.) автодороге М06, с. Дядьковичи (Ривненская обл.), автодороге Н17, с. Малые Подлески Жовковский р-н (Львовской обл.).

Теги: #акции_протеста #земля #мораторий #аграрии
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