События

11:20 11.11.2019

Во Львовской области протестующие в двух местах перекрыли трассу Киев-Чоп

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Во Львовской области протестующие в двух местах перекрыли трассу Киев-Чоп, сообщает пресс-служба облуправления патрульной полиции.

По данным пресс-службы, около 100 представителей аграрного бизнеса беспрерывно ходят по пешеходному переходу в селе Малые Подлески на трассе Киев-Чоп, протестуя против намерений правительства отменить мораторий на продажу сельскохозяйственных угодий.

"Пропускают транспорт с детьми, накопление транспортных средств значительное. На стационарном посту патрульные направляют автомобили в объезд", - указано в сообщении.

Кроме того, несколько десятков людей также беспрерывно ходят по пешеходному переходу возле райцентра Стрый. По данным патрульной полиции, участники акции протестуют против повышения тарифов на воду.

Участники акции пропускают спецтранспорт и автомобили с детьми, а также пропускают все автомобили с интервалом в каждые 10 минут.

Киев - Чоп – автомобильная дорога международного значения. Проходит по территории Киевской, Житомирской, Ривненской, Львовской и Закарпатской областей.

Общая протяжённость — 821,5 км, с подъездами — 846,2 км.

Теги: #трасса #протесты #львовская_область
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