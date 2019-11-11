События

10:32 11.11.2019

В Одесской области "заминировали" грузовое судно, проводится проверка

1 мин читать

Полиция Одесской области проводит проверку на борту грузового судна, касательно которого поступило сообщение о минировании.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области, информация о минировании была передана правоохранителям в 07:35.

"Сегодня, в 07:35 ч. в полицию поступило сообщение о том, что на борту грузового судна заложена взрывчатка", - указывается в сообщении.

Сейчас взрывотехники и спасатели отрабатывают данную информацию.

Теги: #судно #минирование #одесса
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:01 10.11.2019
Во Львове задержали лже-минера развлекательного заведения на ул.Витовского

Во Львове задержали лже-минера развлекательного заведения на ул.Витовского

21:18 07.11.2019
В Одессе на трамвайной остановке неизвестный оставил бутылку с ртутью

В Одессе на трамвайной остановке неизвестный оставил бутылку с ртутью

15:32 07.11.2019
Одесская сеть аптек обжаловала в суде решение Гослекслужбы о лишении лицензии

Одесская сеть аптек обжаловала в суде решение Гослекслужбы о лишении лицензии

15:32 07.11.2019
В Одессе горела гостиница

В Одессе горела гостиница

14:30 07.11.2019
Станция киевского метро "Красный хутор" возобновила работу после проверки

Станция киевского метро "Красный хутор" возобновила работу после проверки

12:59 07.11.2019
Станция киевского метро "Академгородок" возобновила работу после проверки

Станция киевского метро "Академгородок" возобновила работу после проверки

12:38 07.11.2019
Авиакомпания "Мотор Сич" отменяет большинство рейсов из Киева в Одессу и Львов

Авиакомпания "Мотор Сич" отменяет большинство рейсов из Киева в Одессу и Львов

12:02 07.11.2019
В Киеве после проверки сообщения о минировании открыли ст. метро "Золотые ворота"

В Киеве после проверки сообщения о минировании открыли ст. метро "Золотые ворота"

10:27 07.11.2019
В Киеве закрыты ст. метро "Золотые ворота", "Красный хутор" и "Академгородок" закрыты после сообщения о минировании

В Киеве закрыты ст. метро "Золотые ворота", "Красный хутор" и "Академгородок" закрыты после сообщения о минировании

19:21 06.11.2019
Определены даты заседаний Высшего антикоррупционного суда по делу Труханова

Определены даты заседаний Высшего антикоррупционного суда по делу Труханова

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За минувшие сутки боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранено четверо бойцов ВСУ

Парнас предупредил Киев о замораживании военной помощи США, если не будет начато расследование в отношении Байдена

В Киеве избили ветерана АТО и его жену, подозреваемые задержаны

ФК "Шахтер" осуждает любые проявления расизма и нетерпимости зрителей на стадионах - заявление после матча с "Динамо"

Министр обороны Украины: угроз вторжения РФ со стороны юга в ближайшее время не видим

ПОСЛЕДНЕЕ

Дмитрий Дубилет предлагает изменить систему правительственной связи

Четыре человека погибло, еще четверо госпитализированы в результате ДТП в Киевской области

Победу в первом туре президентских выборов в Румынии одерживает нынешний президент страны

За минувшие сутки боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранено четверо бойцов ВСУ

На Северном мосту в Киеве в понедельник частично ограничат движение транспорта

Полиция применила боевое оружие против демонстрантов в Гонконге

Во время охоты на Житомирщине погиб адвокат подозреваемого по делу Вороненкова, начато расследование

Парнас предупредил Киев о замораживании военной помощи США, если не будет начато расследование в отношении Байдена

Задержанный в Польше ветеран Мазур отрицает участие в боевых действиях в Чечне

Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА