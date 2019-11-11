В Одесской области "заминировали" грузовое судно, проводится проверка

Полиция Одесской области проводит проверку на борту грузового судна, касательно которого поступило сообщение о минировании.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области, информация о минировании была передана правоохранителям в 07:35.

"Сегодня, в 07:35 ч. в полицию поступило сообщение о том, что на борту грузового судна заложена взрывчатка", - указывается в сообщении.

Сейчас взрывотехники и спасатели отрабатывают данную информацию.