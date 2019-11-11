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09:58 11.11.2019

Дмитрий Дубилет предлагает изменить систему правительственной связи

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Дмитрий Дубилет предлагает изменить систему правительственной связи

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет инициирует постепенную замену устаревших аппаратов Государственной службы специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) на защищенные смартфоны с мобильным приложением, использующим для голосовой и текстовой связи алгоритмы постквантумной криптографии.

Об этом Дубилет написал в своем Telegram-канале.

"На поддержку правительственной связи Украина тратит миллиарды и, возможно, мы могли бы в будущем заменить эту советскую систему на что-то более эффективное… Представьте себе, что вместо древних телефонов (или, на первой стадии, дополнительно к ним) мы выдаем руководителям государства специальные смартфоны. На эти смартфоны установлено мобильное приложение для голосовой и текстовой святи, которое шифруется алгоритмами постквантумной криптографии (алгоритмы, которые нельзя взломать даже квантумными компьютерами). Телефоны выходят в сеть через защищенный wi-fi", - отметил Дубилет.

Он также подчеркнул, что будет предлагать эту концепцию на обсуждение обществу, профильному министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову (курирует Госспецсвязи), новому главе этого органа Валентину Петрову и СНБО в целом.

По мнению Дубилета, Украина не может себе позволить поддержание выделенных каналов связи. "Вместо этого эффективнее делать peer-to-peer шифрование (желательно, без транзитного сервера). Мы могли бы шифровать данные одновременно двумя алгоритмами (например, украинским Kalina и иностранным AES), что гарантирует конфиденциальность даже в случае компрометации одного из двух", - подчеркнул министр Кабмина.

Он также заявил, что правильное шифрования и использование общих каналов связи - это более надежный метод, чем использование якобы защищенного канала, поскольку в этом случае нет компромиссов с безопасностью.

"Одно дело, когда у тебя есть один выделенный канал, который враг может сломать или уничтожить, а другое дело, когда таких каналов много, и ты можешь между ними переключаться", - отметил Дубилет.

Он также уточнил, что выделенные каналы святи можно оставить сугубо для военных коммуникаций.

Дубилет также озвучил информацию о том, что в настоящее время топ-политики в основном используют для своих коммуникаций (в том числе на чувствительные темы) стандартные мессенджеры, а защищенное приложение могло бы стать альтернативой хотя бы Watsapp/Telegram.

По мнению министра, реализация такого проекта могла бы сделать правительственную связь более защищенной, а бюджет - более эффективным.

Как сообщалось, в середине октября Министерство цифровой трансформации анонсировало проведение аудита Госспецсвязи и ее реформирование.

Теги: #связь #правительство #дубилет
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