События

08:25 11.11.2019

Четыре человека погибло, еще четверо госпитализированы в результате ДТП в Киевской области

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Четыре человека погибло, еще четверо госпитализированы в результате ДТП в Киевской области

В результате столкновения автомобилей в с.Здвижевка Бородянского района Киевской области погибло четыре человека (двое детей), госпитализировано четыре человека, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"10 ноября около 16.15 в с. Здвижевка Бородянского района в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли 4 человека, из них 2 детей (2007 г.р.) и 4 человека госпитализированы в больницу", – говорится в сообщении на сайте ведомства в понедельник утром.

Спасатели отметили, что для оказания помощи от ГСЧС привлекалось 5 чел. л/с и 1 ед. техники.

Теги: #киевская #жертвы #дтп
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