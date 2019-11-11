Четыре человека погибло, еще четверо госпитализированы в результате ДТП в Киевской области

В результате столкновения автомобилей в с.Здвижевка Бородянского района Киевской области погибло четыре человека (двое детей), госпитализировано четыре человека, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"10 ноября около 16.15 в с. Здвижевка Бородянского района в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли 4 человека, из них 2 детей (2007 г.р.) и 4 человека госпитализированы в больницу", – говорится в сообщении на сайте ведомства в понедельник утром.

Спасатели отметили, что для оказания помощи от ГСЧС привлекалось 5 чел. л/с и 1 ед. техники.