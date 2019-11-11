События

07:21 11.11.2019

За минувшие сутки боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранено четверо бойцов ВСУ

2 мин читать
За минувшие сутки боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранено четверо бойцов ВСУ

Незаконные вооруженные формирования 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, минно-взрывные травмы получили четверо украинских военнослужащих, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"10 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82-мм, зенитных установок, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно… в результате обстрелов, минно-взрывные травмы получили четверо военнослужащих Объединенных сил. Поврежден автомобиль. Угрозы жизни наших защитников нет", – говорится в сообщении, на странице штаба в Фейсбук в понедельник утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 7 обстрелов: дважды вблизи Новогнатовки - из противотанкового ракетного комплекса; два раза у Красногоровки - из минометов калибра 82-мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; в районе Песков - из минометов калибра 82-мм; вблизи Березовой - из станковых противотанковых гранатометов; неподалеку Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики 4 раза открывали огонь по украинским позициям: у Майорска и Южного - из зенитной установки ЗУ-23-2, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Новотошковского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Луганского - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь не зафиксировано", – подчеркнули в штабе ООС.

Теги: #оос #сводка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:46 10.11.2019
Боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военный

Боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военный

20:01 09.11.2019
На Донбассе за неделю ликвидировано 11 боевиков – штаб ООС

На Донбассе за неделю ликвидировано 11 боевиков – штаб ООС

19:29 09.11.2019
Боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала субботы, ранен один военный – штаб ООС

Боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала субботы, ранен один военный – штаб ООС

13:37 09.11.2019
В штабе ООС подтверждают начало процесса разведения сил и средств в районе н.п. Богдановка и Петровское на Донетчине

В штабе ООС подтверждают начало процесса разведения сил и средств в районе н.п. Богдановка и Петровское на Донетчине

12:35 09.11.2019
В Петровском началось разведение сил сторон конфликта на Донбассе

В Петровском началось разведение сил сторон конфликта на Донбассе

11:50 09.11.2019
Треть жителей ОРДЛО связывают улучшение экономики с интеграцией в РФ, но большинство уверено, что восстанавливать Донбасс должна Украина

Треть жителей ОРДЛО связывают улучшение экономики с интеграцией в РФ, но большинство уверено, что восстанавливать Донбасс должна Украина

11:28 09.11.2019
Украинская сторона готова начать разведение сил и средств в полдень субботы

Украинская сторона готова начать разведение сил и средств в полдень субботы

11:08 09.11.2019
Жители ОРДЛО возлагают ответственность за войну на Донбассе на украинскую власть после Майдана

Жители ОРДЛО возлагают ответственность за войну на Донбассе на украинскую власть после Майдана

07:30 09.11.2019
С начала текущих суток боевики огневой активности не проявляли – штаб ООС

С начала текущих суток боевики огневой активности не проявляли – штаб ООС

07:24 09.11.2019
8 ноября один украинский военнослужащий получил ранение, один умер в госпитале от полученных ранений – штаб ООС

8 ноября один украинский военнослужащий получил ранение, один умер в госпитале от полученных ранений – штаб ООС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве избили ветерана АТО и его жену, подозреваемые задержаны

ФК "Шахтер" осуждает любые проявления расизма и нетерпимости зрителей на стадионах - заявление после матча с "Динамо"

Министр обороны Украины: угроз вторжения РФ со стороны юга в ближайшее время не видим

Украинская сторона уже выработала стратегию защиты Мазура на суде в Польше, заявляет Кирилич

На Донбассе за неделю ликвидировано 11 боевиков – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Победу в первом туре президентских выборов в Румынии одерживает нынешний президент страны

На Северном мосту в Киеве в понедельник частично ограничат движение транспорта

Полиция применила боевое оружие против демонстрантов в Гонконге

Во время охоты на Житомирщине погиб адвокат подозреваемого по делу Вороненкова, начато расследование

Парнас предупредил Киев о замораживании военной помощи США, если не будет начато расследование в отношении Байдена

Задержанный в Польше ветеран Мазур отрицает участие в боевых действиях в Чечне

Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке

В Киеве избили ветерана АТО и его жену, подозреваемые задержаны

В Вашингтоне рассчитывают на мирный договор между Украиной и РФ

ФК "Шахтер" осуждает любые проявления расизма и нетерпимости зрителей на стадионах - заявление после матча с "Динамо"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА