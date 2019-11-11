За минувшие сутки боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранено четверо бойцов ВСУ

Незаконные вооруженные формирования 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, минно-взрывные травмы получили четверо украинских военнослужащих, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"10 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82-мм, зенитных установок, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно… в результате обстрелов, минно-взрывные травмы получили четверо военнослужащих Объединенных сил. Поврежден автомобиль. Угрозы жизни наших защитников нет", – говорится в сообщении, на странице штаба в Фейсбук в понедельник утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 7 обстрелов: дважды вблизи Новогнатовки - из противотанкового ракетного комплекса; два раза у Красногоровки - из минометов калибра 82-мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; в районе Песков - из минометов калибра 82-мм; вблизи Березовой - из станковых противотанковых гранатометов; неподалеку Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики 4 раза открывали огонь по украинским позициям: у Майорска и Южного - из зенитной установки ЗУ-23-2, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Новотошковского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Луганского - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь не зафиксировано", – подчеркнули в штабе ООС.