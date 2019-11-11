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06:37 11.11.2019

На Северном мосту в Киеве в понедельник частично ограничат движение транспорта

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На Северном мосту в Киеве в понедельник частично ограничат движение транспорта

На Северном мосту в Киеве в понедельник частично ограничат движение транспорта с 8:00 до 17:00, сообщила пресс-служба Коммунальной корпорации "Киевавтодор".

"С 8:00 до 17:00 11 ноября. На Северном мосту выполнять текущий ремонт покрытия. Работать в направлении Троещины. Чтобы меньше влиять на трафик основные работы планируется сделать до вечерних часов пик", – говорится в сообщении на странице корпорации в Фейсбук.

В "Киевавтодоре" подчеркнули, что во время работ движение будет ограничено частично.

Теги: #киев #мост #транспорт
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