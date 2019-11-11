Полиция применила боевое оружие против демонстрантов в Гонконге

Полиция Гонконга в понедельник использовала против демонстрантов боевое оружие, сообщили местные СМИ.

Они отмечают, что, по их данным, один из демонстрантов в результате получил ранение.

Рано утром в понедельник была прервана работа на некоторых линиях метро, районы вокзалов и торговых центров патрулируются силами правопорядка. Протестующие использовали баррикады, чтобы блокировать дороги через финансовый центр.

Накануне полиция применила против участников протестных выступлений слезоточивый газ.

В Гонконге уже около пяти месяцев продолжаются массовые протесты. Причиной послужило намерение властей города внести изменения в закон об экстрадиции, которые позволили бы высылать в страны, не имеющие соответствующего соглашения с Гонконгом, включая материковый Китай, подозреваемых в совершении преступлений.

В связи с протестами принятие этих поправок было отложено, а затем и отменено. Однако протестные акции, которые сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, продолжаются с новыми требованиями, в частности введения в административном районе системы прямых выборов руководства.

Между тем на минувшей неделе представитель Канцелярии по делам Гонконга и Макао Госсовета КНР Сюй Луин назвала протестующих в Гонконге "бандитами" после того, как лояльный пекинским властям законодатель был ранен ножом.

Нападение было "не только серьезным преступным актом, но и актом насилия в чистом виде", заявила Сюй Луин.

Как сообщалось, правительство Китай поддерживает меры, которые принимает администрация Гонконга по прекращению актов насилия и наведению порядка в городе, заявил заместитель премьера Госсовета КНР Хань Чжэн.

"Мы решительно поддерживаем правительство специального административного района в принятии более активных и эффективных мер по решению социальных проблем", - заявил Хань Чжэн на встрече с главой администрации Гонконга Кэрри Лэм в Пекине.

Вице-премьер отметил, что беспорядки в Гонконге "уже перешли критическую точку" в области соблюдения законов и норм морали.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин дал высокую оценку деятельности администрации Гонконга и заявил о высокой степени доверия к Кэрри Лэм.

Китайский руководитель заявил, что "прекращение насилия и хаоса и восстановление порядка остаются самой важной задачей для Гонконга в настоящее время". Одновременно он призвал к "эффективным усилиям", направленным на улучшение жизни населения Гонконга и налаживание диалога со всеми слоями общества.