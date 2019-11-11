Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке

Президент Боливии Эво Моралес Айма заявил о сложении полномочий главы государства, его заявление транслировала радиостанция Pio Doce.

Прошение об отставке направлено боливийскому парламенту.

"Я ухожу ради мира и предотвращения большего насилия в отношении тех, кто поддерживает меня, своей команды, моей семьи, дома которых были сожжены", - сказал Моралес.

"Я хочу обратиться к Камачо и Мессе (лидерам боливийской оппозиции) с призывом остановить это насилие", - добавил он.

Незадолго до этого объявления он покинул административную столицу страны Ла-Пас после того, как призыв к отставке прозвучал от командующего вооруженными силами Боливии Уильямса Калимана.

Моралес объявил об уходе с поста президента страны на фоне массовых протестов, начавшихся после 20 октября, когда в Боливии состоялись президентские выборы, сопровождавшиеся подтвержденными фактами мошенничества.

Вслед за Моралесом в отставку подал и вице-президент Боливии Альваро Гарсиа-Линера.

Элитные подразделения боливийской полиции выведены на патрулирование ряда городов страны для того, чтобы препятствовать актам вандализма, стычкам сторонников и противников подавшего в отставку с поста президента страны Эво Моралеса Аймы.

"Мы - вместе с народом. Защита народа - это наша высшая задача. Мы усиливаем нашу полицейскую службу спецназом, этого требует население", - сообщил журналистам командующий полицейской службой Юри Кальдерон.

Он отметил, что директорам национальных и региональных полицейских управлений направлено соответствующее уведомление.

Ранее в воскресенье Моралес объявил о проведении в стране внеочередных всеобщих выборов и о смене всего состава Высшего избирательного суда (избирательной комиссии) Боливии

В воскресенье на протяжении дня поступали сообщения о том, что в городе Оруро группы агрессивно настроенных людей подожгли дом губернатора департамента Оруро Виктора Васкеса, а также разграбили и подожгли дом сестры Моралеса Эстер.

В ночь на воскресенье толпы протестующих взяли в осаду центральные офисы общенациональной государственной радиостанции Radio Patria Nueva и общенационального государственного телеканала Bolivia TV в Ла-Пасе. Эти СМИ были вынуждены прекратить все информационное вещание, и передавали в эфир только патриотическую и фольклорную музыку и фильмы.

Сообщается, что аналогичные действия предприняты и в отношении телерадиокомпании Mega, которая принадлежит Саулю Агилару, главе администрации города Оруро - столицы одноименного департамента.