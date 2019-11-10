В Киеве избили ветерана АТО и его жену, подозреваемые задержаны

В Киеве в ночь на воскресенье было совершено жестокое нападение на ветерана АТО и его жену, оба находятся в коме, подозреваемые задержаны, начато уголовное производство, сообщили в пресс-службе полиции Киева.

По информации волонтера Татьяны Руденькой (Грубенюк), в воскресенье, 10 ноября, ночью в подъезде собственного дома, на лестнице между этажами, нашли избитыми до полусмерти ветерана АТО, бывшего бойца 90-го батальона Игоря Панова (позывной "Хан") и его жену Оксану.

"Найденные без сознания с проломленной головой ... Оба!!! Их доставили в 17 больницу. Срочно были проведены операции обоим. При трепанации черепа у Хана началось сильное кровотечение, была большая кровопотеря. Делали 16 переливаний, Оксане немного меньше. Оба находятся в коме и на аппаратах искусственной вентиляции", – написала волонтер на своей странице в Фейсбук в воскресенье вечером.

Отмечается, что супруга АТОшника Оксана реагирует на раздражители. Ее состояние стабильно тяжелое, а муж находится в очень критическом состоянии. "Врачи не делают никаких прогнозов", – подчеркнула волонтер.

"Ему постоянно вводят адреналин и препарат для выравнивания давления. Ничего, кроме воды, организм не воспринимает… у "Хана" кроме сломанных костей черепа, еще и сильные гематомы головного мозга", – добавила Татьяна Руденька.

В полиции Киева заявили, что задержали подозреваемых в избиении супругов. Ими оказались сын пострадавших и его друг.

"Мы установили, что вчера вечером между сыном и матерью в телефонном разговоре возник конфликт. Поэтому парень приехал в дом, где она проживала. Во время очередной ссоры он пытался ее избить, поэтому за женщину вступился его отчим. Впоследствии пасынок позвал своего друга, с которым и нанесли супругам телесные повреждения и скрылись", – рассказал начальник Святошинского управления полиции Сергей Чернышев.

Правонарушителей задержали в порядке ст.208 (задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"Это - молодые люди, 1989 и 1990 рождения. Они предоставляют показания следователям", – добавили в полиции.

По данному факту следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч.2 ст.15 ч.2 ст.115 (покушение на умышленное убийство) УК Украины.