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22:36 10.11.2019

В Вашингтоне рассчитывают на мирный договор между Украиной и РФ

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В Вашингтоне рассчитывают на мирный договор между Украиной и РФ

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен выразил надежду на то, что Россия и Украина найдут общий язык.

"Я надеюсь, Россия и Украина могут поладить, смогут заключить какой-либо мирный договор или соглашение", - сообщил он в интервью, которое вышло в воскресенье в эфир американского телеканала CBS.

В то же время он напомнил, что "администрация президента Трампа стала первой, которая стала оказывать Украине военную помощь".

Теги: #сша #россия #украина #договор
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