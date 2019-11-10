ФК "Шахтер" осуждает любые проявления расизма и нетерпимости зрителей на стадионах - заявление после матча с "Динамо"

Футбольный клуб "Шахтер" после матча 14'го тура УПЛ против киевского "Динамо" заявил, что выступает категорически против любых проявлений расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости.

"Не может быть никакого оправдания тем, кто наносит оскорбления, основываясь на цвете кожи, религиозных или политических убеждениях. Такое поведение недопустимо в цивилизованных странах и футбольных чемпионатах. УЕФА применяет самые строгие санкции к тем клубам и ассоциациям, чьи болельщики проявляют расизм на матчах", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте клуба в воскресенье.

"ФК "Шахтер" большая футбольная семья, которой такие унизительные инциденты приносят боль и разочарование. Мы осуждаем подобное поведение зрителей, всегда будем выступать в поддержку и защиту наших игроков. Призываем футбольные органы, клубы остановить расизм на стадионах", - подчеркнули в "Шахтере".