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21:17 10.11.2019

Профессиональная армия заменит призыв в Украине, но это постепенный процесс - Загороднюк

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Профессиональная армия заменит призыв в Украине, но это постепенный процесс - Загороднюк

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк подчеркивает необходимость отмены призывного формата несения службы с полным переходом к профессиональной украинской армии.

В воскресенье вечером в эфире телеканала 1+1, отвечая на вопрос о том, как к какой армии движется Украина, и будет ли отменён призыв несения службы, министр сказал: "Это моя цель - отменить призыв. Но это не произойдет в скором времени, на протяжении года... Я считаю, и это позиция государства, что мы движемся к профессиональной армии по стандартам НАТО - подготовленный и оснащённой".

Теги: #армия #призыв
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