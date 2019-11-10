Профессиональная армия заменит призыв в Украине, но это постепенный процесс - Загороднюк

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк подчеркивает необходимость отмены призывного формата несения службы с полным переходом к профессиональной украинской армии.

В воскресенье вечером в эфире телеканала 1+1, отвечая на вопрос о том, как к какой армии движется Украина, и будет ли отменён призыв несения службы, министр сказал: "Это моя цель - отменить призыв. Но это не произойдет в скором времени, на протяжении года... Я считаю, и это позиция государства, что мы движемся к профессиональной армии по стандартам НАТО - подготовленный и оснащённой".