Загороднюк: Разведение сил на Донбассе с украинской стороны контролируемо, террористы пытаются сорвать процесс

Украинская сторона идёт по плану в разведении сил и средств на Донбассе, ситуация контролируемая, заверяет министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"С нашей стороны все развивается управляемо, конечно, террористы пытаются сорвать процесс, - это то, что мы уже можем видеть", - сказал министр обороны в воскресенье вечером в эфире телеканала 1+1.

При этом Загороднюк отметил, что украинская сторона делает всё по плану. "У нас есть семь дней тишины, мы проводим разведение по плану, оно идёт по контролируемому сценарию", - добавил он.

Отвечая на вопрос о том, какими будут действия Украины, если процесс будет идти не по плану и может ли идти речь о завоевании утраченных позиций, министр сказал: "Нет, тогда мы можем на протяжении очень короткого времени вернуться на наши позиции".

"У нас такие сценарии отработаны, мы знаем, что делать в таком случае", - подчеркнул Загороднюк.

При этом он заверил, что ни один из сценариев не включает возможность капитуляцию украинской стороны.