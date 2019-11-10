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18:31 10.11.2019

Необходимые процедуры для подключения тепла в Купянске и Чкаловском будут завершены 13-14 ноября - глава Харьковской обладминистрации

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Необходимые процедуры для подключения тепла в Купянске и Чкаловском будут завершены 13-14 ноября - глава Харьковской обладминистрации

По состоянию на воскресенье в Харьковской области по-прежнему не решены проблемы с отоплением в г.Купянск и пгт Чкаловское Чугуевского района, сообщил глава областной государственной администрации Алексей Кучер.

"На сегодня в г.Купянск и поселке Чкаловском до сих пор имеются проблемы с отоплением. Люди мерзнут, школы продолжают вынужденные каникулы", - написал Кучер на своей странице в Facebook в воскресенье.

Он отметил, что в Чкаловском проблема возникла из-за не сданных в срок гибиридных миникотельных, а также из-за отсутствия договоров на поставку газа. "В поселке Чкаловском проблема возникла из-за недостроенных гибридных миникотельных, строительство которых сначала было заморожено ХОГА, а потом просто не было сдано в эксплуатацию в обещанные сроки. Также летом этого года расторгнут необходимые договоры", - написал Кучер.

По его словам, процедуры, необходимые для подачи тепла в Купянске и Чкаловском, будут завершены ориентировочно 13-14 ноября. "Провел оперативное совещание с руководителем департамента ЖКХ. Срочно принимаем меры. По предварительной информации 13-14 ноября все процедуры будут завершены",- написал Кучер.

Как сообщалось, отопительный сезон в Харьковской области начался 15 октября.

Теги: #харьковская_обладминистрация #отопление #харьковская_область
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