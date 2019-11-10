Во Львове задержали лже-минера развлекательного заведения на ул.Витовского

Сотрудники Управления патрульной полиции Львовской области установили личность злоумышленника, причастного к оказанию ложного сообщения о минировании развлекательного заведения по улице Витовского во Львове в ночь на воскресенье, и задержали его.

"Анонимом оказался 35-летний львовянин, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от двух до шести лет", - сообщается на официальном сайте Национальной полиции.

Анонимное телефонное сообщение о минировании развлекательного заведения поступило в полицию 10 ноября ночью, в 1.35. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, эксперты-взрывотехники, кинологи и специалисты других служб. Правоохранители обследовали помещение заведения и прилегающую территорию, эвакуировав оттуда людей, взрывоопасные предметы обнаружены не были.

Ведется досудебное расследование продолжается, решается вопрос сообщения задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании для него меры пресечения.