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17:38 10.11.2019

В Киеве в ДТП с участием полицейского авто пострадали пять человек

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В Киеве в ДТП с участием полицейского авто пострадали пять человек

Пять человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля полиции в Киеве в субботу вечером, они были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Около 21:00 в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о факте домашнего насилия. На место происшествия оперативный дежурный немедленно направил наряд полиции. Служебный автомобиль двигался по улице Щусева в направлении станции метро "Сырец" с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. На перекрестке с улицей Берлинского произошло столкновение с "Audi"... Вследствие ДТП пострадали трое полицейских, пассажирка "Ауди" 1968 года рождения и ее дочь", - говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье.

На месте происшествия работали патрульные полицейские, следователи по расследованию ДТП Главного управления полиции Киева и врачи.

Причины и обстоятельства ДТП будут устанавливать следователи Государственного бюро расследований (ГБР), сообщается на странице полиции Киева в соцсети Facebook.

Теги: #гбр #дтп #полиция
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