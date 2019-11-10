Суда по избранию меры пресечения Мазуру не будет

Задержанный на польской границе украинский доброволец, ветеран войны на Донбассе Игорь Мазур передан на поруки генерального консула Украины в Люблине, суд по избранию ему меры пресечения проходить не будет, сообщает уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"На время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса он будет проживать в Генеральном консульстве", - написала Денисова на своей странице в соцсети Facebook в вокресенье.

Она отметила, что "борьба за судьбу нашего соотечественника продолжается", и все, кто занимается вопросами его освобождения и возвращения домой "прилагают максимум усилий, чтобы он не стал заложником политической мести РФ".

По словам Денисовой, совместные действия, поддержка общества и резонанс в информационном пространстве "поможет сломать планы нашего врага, и скорее вернуть Игоря Мазура на Родину".