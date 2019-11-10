"Слуга народа" откроет партийный хаб в КВЦ "Парковый" в центре Киева

Политическая сила "Слуга народа" намерена открыть в Конгрессно-выставочном центре "Парковый" партийный хаб, заявляет глава партии Александр Корниенко.

"Приглашаю всех на открытие нашего партийного хаба, который будет в этом здании на втором этаже. Официальное открытие будет в середине декабря, но возможностями нашего хаба можно уже воспользоваться для проведения сборов, обсуждений законопроектов", - сказал Корниенко на съезде партии перед его избранием главой политической силы в воскресенье в Киеве.

По его словам, партийный хаб будет первым уникальным проектом открытого партийного пространства, что является одним из важных этапов на пути к народовластию.

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", съезд партии "Слуга народа" проходит в КВЦ "Парковый" в воскресенье в Киеве.