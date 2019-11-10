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13:13 10.11.2019

В Украине в начале недели сохранится теплая погода, небольшие дожди пройдут в понедельник на западе, севере и в центре страны

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В Украине в начале недели сохранится теплая погода, небольшие дожди пройдут в понедельник на западе, севере и в центре страны

В понедельник, 11 ноября, погоду в Украине обусловит теплый влажный воздух, ожидается незначительное колебание атмосферного давления, сообщает Укргидрометцентр.

В большинстве западных, северных и центральных областей местами пройдет небольшой дождь, на остальной территории - без осадков. Ночью, утром в восточной половине туман. Ветер юго-восточный с переходом на западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 10-15°, в южной части 16-20°.

В Киеве - ночью, утром небольшой дождь, местами туман, температура около 10°, днем без осадков, температура 13-15°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 11 ноября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 16,8 градусов тепла в 2010 году, самая низкая ночью на отметке 13,9 градусов мороза в 1897 и 1993 годах.

Во вторник, 12 ноября, в Украине без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 8-13°, на юге ночью 6-11°, днем 11-16°.

В Киеве 12 ноября также без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 10-12°.

Теги: #погода #прогноз
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