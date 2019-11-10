События

09:52 10.11.2019

Украинские ВМС испытали патрульные катера "Island", переданные Украине США

1 мин читать

Военно-морские силы в Одессе провели ходовые испытания патрульных катеров "Island" - "Славянск" и "Старобельск", которые Украине передали Соединенные Штаты Америки, сообщил пресс-центр командования ВМС Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Фейсбуке.

"Все мероприятия по подготовке и приему катеров, подготовки экипажей и подготовки к выходу в море выполнено в полном объеме. На примере подготовки экипажей катеров типа "Island" мы будем готовить весь корабельный состав, чтобы максимально приблизиться к стандартам НАТО и принимать участие во всех совместных с НАТО задачах", - сказал руководитель национального флота адмирал Игорь Воронченко.

По его словам, следующим этапом станет вооружение катеров.

Отмечается, что по завершению ряда испытаний патрульные катера Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск" включат в состав ВМС ВСУ, где под командованием украинских экипажей катера начнут дежурства по обеспечению морской безопасности в водах Черного и Азовского морей.

Теги: #сша #учения #украина #катера
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:46 10.11.2019
Боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военный

Боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военный

06:48 10.11.2019
На Шулявском мосту испытывают новый газопровод перед его врезкой в действующий

На Шулявском мосту испытывают новый газопровод перед его врезкой в действующий

05:09 10.11.2019
Кличко: вблизи Шулявского моста нашли склад с более сотни боеприпасов времен Второй мировой

Кличко: вблизи Шулявского моста нашли склад с более сотни боеприпасов времен Второй мировой

03:48 10.11.2019
На Северном мосту в Киеве 11 ноября частично ограничат движение транспорта

На Северном мосту в Киеве 11 ноября частично ограничат движение транспорта

02:48 10.11.2019
СБУ блокировала экспорт незаконно вырубленной древесины в Ивано-Франковской области

СБУ блокировала экспорт незаконно вырубленной древесины в Ивано-Франковской области

01:31 10.11.2019
Правоохранители Закарпатской области расследуют обстоятельства ДТП с полицейской

Правоохранители Закарпатской области расследуют обстоятельства ДТП с полицейской

00:05 10.11.2019
Мазуру в воскресенье суд выберет меру пресечения

Мазуру в воскресенье суд выберет меру пресечения

21:06 09.11.2019
Польша не станет передавать Мазура РФ

Польша не станет передавать Мазура РФ

20:54 09.11.2019
В Киеве активисты пикетируют польское консульство - СМИ

В Киеве активисты пикетируют польское консульство - СМИ

14:24 09.11.2019
Признание МС ООН своей юрисдикции в иске Украины против России - важный шаг к защите суверенитета Украины и привлечения к ответственности РФ – посольство США в Киеве

Признание МС ООН своей юрисдикции в иске Украины против России - важный шаг к защите суверенитета Украины и привлечения к ответственности РФ – посольство США в Киеве

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе за неделю ликвидировано 11 боевиков – штаб ООС

Боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала субботы, ранен один военный – штаб ООС

В Польше задержали ветерана АТО Игоря Мазура – "Движение сопротивления капитуляции"

В штабе ООС подтверждают начало процесса разведения сил и средств в районе н.п. Богдановка и Петровское на Донетчине

В Петровском началось разведение сил сторон конфликта на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Внеочередные парламентские выборы пройдут в Испании

В СММ ОБСЕ приветствовали начало разведения у Петровского

На Донбассе за неделю ликвидировано 11 боевиков – штаб ООС

Боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала субботы, ранен один военный – штаб ООС

ГБР начало проверку сотрудников ГФС, которые "не заметили" уклонение от уплаты более 1,5 млн грн акцизного налога

В Польше задержали ветерана АТО Игоря Мазура – "Движение сопротивления капитуляции"

Теплая влажная погода удержится в Украине в ближайшие дни

Жители ОРДЛО не хотят видеть на местных выборах украинские партии

В штабе ООС подтверждают начало процесса разведения сил и средств в районе н.п. Богдановка и Петровское на Донетчине

Более трех четвертей жителей ОРДЛО плохо относятся к Зеленскому

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА