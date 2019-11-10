Боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военный

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 18 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"9 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня... Ранен один военнослужащий Объединенных сил", - говорится в сообщении, на странице штаба ООС в соцсети Facebook в воскресенье утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил 14 обстрелов. В частности, четыре раза неподалеку Водяного - из минометов калибра 120 мм, орудий БМП-1, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, дважды вблизи Невельского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, трижды у Красногоровки - сиз СПГ и крупнокалиберных пулеметов, неподалеку Талаковки - из вооружения БМП-1, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, у Березовой - из ручных противотанковых гранатометов, в районе Песков - из минометов калибра 82 мм, вблизи Гнутово - из минометов калибра 120 мм, СПГ, РПГ и стрелкового оружия, у Павлополя - из станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Четыре обстрела боевики осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". В частности, дважды у Майорска - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, неподалеку Новолуганского и Крымского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В штабе ООС подчеркнули, что с начала текущих суток, 10 нобря, незаконные вооруженные формирования активности не проявляли. Потерь нет.