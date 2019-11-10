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07:46 10.11.2019

Боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военный

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За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 18 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"9 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня... Ранен один военнослужащий Объединенных сил", - говорится в сообщении, на странице штаба ООС в соцсети Facebook в воскресенье утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил 14 обстрелов. В частности, четыре раза неподалеку Водяного - из минометов калибра 120 мм, орудий БМП-1, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, дважды вблизи Невельского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, трижды у Красногоровки - сиз СПГ и крупнокалиберных пулеметов, неподалеку Талаковки - из вооружения БМП-1, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, у Березовой - из ручных противотанковых гранатометов, в районе Песков - из минометов калибра 82 мм, вблизи Гнутово - из минометов калибра 120 мм, СПГ, РПГ и стрелкового оружия, у Павлополя - из станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Четыре обстрела боевики осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". В частности, дважды у Майорска - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, неподалеку Новолуганского и Крымского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В штабе ООС подчеркнули, что с начала текущих суток, 10 нобря, незаконные вооруженные формирования активности не проявляли. Потерь нет.

Теги: #оос #сводка #украина
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