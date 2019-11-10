События

05:44 10.11.2019

Внеочередные парламентские выборы пройдут в Испании

2 мин читать

В Испании в воскресенье пройдут внеочередные парламентские выборы, которые призваны вывести страну из политического кризиса.

В выборах принимают участие пять партий: Правящая социалистическая партия, ультраправая партия Vox, консервативная "Народная партия", левая партия "Подемос" и либеральная партия "Граждане".

Согласно результатам опроса общественного мнения, опубликованным за неделю до выборов в газете "Паис", ультраправая Vox, лидером которой является Сантьяго Абаскаль, может почти удвоить представительство в новом составе парламента и получить 46 мест, против нынешних 24-х.

Хорошие перспективы и у консервативной "Народной партии" во главе с Пабло Касадо, число депутатов которой в новом составе парламента может превысить 90 человек, по сравнению с 66 парламентариями сейчас.

Правящая Соцпартия и.о. премьер-министра Педро Санчеса, согласно данным опроса, может потерять несколько мест и провести в парламент 121 депутата, в то время как в нынешнем составе парламента она представлена 123 депутатами.

Потеряет, согласно прогнозам, и левая партия "Подемос", которая сейчас представлена 42 депутатами, а в новом составе может получить максимум 31 место.

Наибольшая неудача может ждать либеральную партию "Граждане", представительство которой в новом составе парламента может сократиться с 57 до 14 депутатов.

Несмотря на возможный перевес испанских социалистов в новом составе парламента, у них так и не будет большинства, необходимого для формирования однопартийного правительства даже в случае создания коалиции с другими партиями. Таким образом, в стране вновь может быть сформировано правительство меньшинства.

Это вторые внеочередные выборы за год. Предыдущие выборы прошли в апреле, когда социалисты Санчеса одержали победу, но не смогли заручиться поддержкой большинства. С тех пор лидер социалистов вел коалиционные переговоры, которые так и завершились неудачей.

В июле депутаты парламента дважды провалили попытки утверждения Санчеса премьером ввиду безуспешности переговоров социалистов и представителей "Подемос".

Испанский король Филипп VI в свою очередь принял решение более не выдвигать какие-либо кандидатуры на должность премьера, в связи с чем и было решено провести внеочередные выборы.

Теги: #испания #выборы #парламент
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:00 09.11.2019
Жители ОРДЛО не хотят видеть на местных выборах украинские партии

Жители ОРДЛО не хотят видеть на местных выборах украинские партии

20:22 07.11.2019
Местные выборы в некоторых ОТГ под угрозой срыва

Местные выборы в некоторых ОТГ под угрозой срыва

16:33 02.11.2019
Испания предложила помочь Грете Тунберг пересечь Атлантику, чтобы попасть на климатический форум

Испания предложила помочь Грете Тунберг пересечь Атлантику, чтобы попасть на климатический форум

20:20 31.10.2019
Спикер британской палаты общин покинул пост

Спикер британской палаты общин покинул пост

18:18 30.10.2019
ЦИК утвердила распределение субвенции из госбюджета на проведение местных выборов

ЦИК утвердила распределение субвенции из госбюджета на проведение местных выборов

07:50 30.10.2019
Галина Юровская избрана судьей Конституционного суда Украины

Галина Юровская избрана судьей Конституционного суда Украины

23:37 29.10.2019
Британский парламент проголосовал за досрочные выборы 12 декабря

Британский парламент проголосовал за досрочные выборы 12 декабря

15:25 29.10.2019
Кличко существенно опережает возможных конкурентов на пост мэра Киева – опрос

Кличко существенно опережает возможных конкурентов на пост мэра Киева – опрос

08:40 29.10.2019
Противостояние сторонников власти и оппозиции продолжается в Боливии уже вторую неделю

Противостояние сторонников власти и оппозиции продолжается в Боливии уже вторую неделю

01:44 29.10.2019
Британский парламент отверг инициативу Джонсона о досрочных выборах

Британский парламент отверг инициативу Джонсона о досрочных выборах

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе за неделю ликвидировано 11 боевиков – штаб ООС

Боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала субботы, ранен один военный – штаб ООС

В Польше задержали ветерана АТО Игоря Мазура – "Движение сопротивления капитуляции"

В штабе ООС подтверждают начало процесса разведения сил и средств в районе н.п. Богдановка и Петровское на Донетчине

В Петровском началось разведение сил сторон конфликта на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Кличко: вблизи Шулявского моста нашли склад с более сотни боеприпасов времен Второй мировой

На Северном мосту в Киеве 11 ноября частично ограничат движение транспорта

СБУ блокировала экспорт незаконно вырубленной древесины в Ивано-Франковской области

Правоохранители Закарпатской области расследуют обстоятельства ДТП с полицейской

В Киеве активисты пикетируют польское консульство - СМИ

В СММ ОБСЕ приветствовали начало разведения у Петровского

На Донбассе за неделю ликвидировано 11 боевиков – штаб ООС

Боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала субботы, ранен один военный – штаб ООС

ГБР начало проверку сотрудников ГФС, которые "не заметили" уклонение от уплаты более 1,5 млн грн акцизного налога

В Польше задержали ветерана АТО Игоря Мазура – "Движение сопротивления капитуляции"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА