События

02:48 10.11.2019

СБУ блокировала экспорт незаконно вырубленной древесины в Ивано-Франковской области

1 мин читать

Служба безопасности Украины блокировала экспорт незаконно вырубленной древесины и предупредила задачи миллионные убытки экономике государства, сообщил пресс-центр спецслужбы.

"В течение 2019 года участники группы из Ивано-Франковской и Буковины противоправно переправили за границу более 2 тыс. кубометров древесины хвойных пород. Для легализации лесопродукции и оформления таможенной документации они использовали украденные у предпринимателей или поддельные товарно-транспортные накладные о происхождении товара. Часть древесины дельцы вывозили за границу вне таможенного контроля", - говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли документы, подготовленные фигурантами дела для легализации и вывоза за пределы Украины незаконно срубленного леса на сумму более 3 млн грн.

Открыто уголовное производство по ст. 364-1 Уголовного кодекса Украины. Проводятся следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к организации противоправной деятельности.

Теги: #деревья #ивано_франковская #украина #экспорт
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:31 10.11.2019
Правоохранители Закарпатской области расследуют обстоятельства ДТП с полицейской

Правоохранители Закарпатской области расследуют обстоятельства ДТП с полицейской

00:05 10.11.2019
Мазуру в воскресенье суд выберет меру пресечения

Мазуру в воскресенье суд выберет меру пресечения

21:06 09.11.2019
Польша не станет передавать Мазура РФ

Польша не станет передавать Мазура РФ

20:54 09.11.2019
В Киеве активисты пикетируют польское консульство - СМИ

В Киеве активисты пикетируют польское консульство - СМИ

07:30 09.11.2019
С начала текущих суток боевики огневой активности не проявляли – штаб ООС

С начала текущих суток боевики огневой активности не проявляли – штаб ООС

07:24 09.11.2019
8 ноября один украинский военнослужащий получил ранение, один умер в госпитале от полученных ранений – штаб ООС

8 ноября один украинский военнослужащий получил ранение, один умер в госпитале от полученных ранений – штаб ООС

06:49 09.11.2019
На Черниговщине СБУ пресекла попытку вербовки украинца, спецслужбами РФ

На Черниговщине СБУ пресекла попытку вербовки украинца, спецслужбами РФ

04:03 09.11.2019
В Киеве на Оболони затонула яхта – ГСЧС

В Киеве на Оболони затонула яхта – ГСЧС

02:36 09.11.2019
Богдан о рынке земли: мы можем увеличить выпуск аграрной продукции за 5 лет в 3 раза и стать сильным аграрным государством

Богдан о рынке земли: мы можем увеличить выпуск аграрной продукции за 5 лет в 3 раза и стать сильным аграрным государством

00:19 09.11.2019
Богдан: увеличение финансирования МВД и СБУ связано с необходимостью выровнять условия для подразделений всех силовых структур, которые находятся на передовой

Богдан: увеличение финансирования МВД и СБУ связано с необходимостью выровнять условия для подразделений всех силовых структур, которые находятся на передовой

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе за неделю ликвидировано 11 боевиков – штаб ООС

Боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала субботы, ранен один военный – штаб ООС

В Польше задержали ветерана АТО Игоря Мазура – "Движение сопротивления капитуляции"

В штабе ООС подтверждают начало процесса разведения сил и средств в районе н.п. Богдановка и Петровское на Донетчине

В Петровском началось разведение сил сторон конфликта на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

В СММ ОБСЕ приветствовали начало разведения у Петровского

На Донбассе за неделю ликвидировано 11 боевиков – штаб ООС

Боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала субботы, ранен один военный – штаб ООС

ГБР начало проверку сотрудников ГФС, которые "не заметили" уклонение от уплаты более 1,5 млн грн акцизного налога

В Польше задержали ветерана АТО Игоря Мазура – "Движение сопротивления капитуляции"

Теплая влажная погода удержится в Украине в ближайшие дни

Жители ОРДЛО не хотят видеть на местных выборах украинские партии

В штабе ООС подтверждают начало процесса разведения сил и средств в районе н.п. Богдановка и Петровское на Донетчине

Более трех четвертей жителей ОРДЛО плохо относятся к Зеленскому

В Петровском началось разведение сил сторон конфликта на Донбассе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА