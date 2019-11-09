В Киеве активисты пикетируют польское консульство - СМИ

В Киеве под польским консульством проходит акция против задержания добровольца, ветерана войны на Донбассе Игоря Мазура, известного под позывным "Тополь", передает интернет-издание "Громадське".

Участники акции требуют от польских правоохранителей отпустить Мазура как можно скорее.

Митингующие призвали не оскорблять посольство. По их словам, они пришли проинформировать поляков, что они задержали невиновного и этим подыграли РФ.

Активисты заявили, что пришли поддержать Мазура и выразили надежду, что польские правоохранители "сделали ошибку".

"Надеемся, что кто-то из посольства сейчас выйдет и даст комментарий обширный", - заявили активисты.

По словам людей, это вопиющее событие, потому что Мазур "это символ Украины".

Как сообщалось, в Польше был задержан доброволец, ветеран войны на Донбассе, один из основателей "Движения сопротивления капитуляции" Игорь Мазур, известный под позывным "Тополь"

Позже к нему пропустили украинского консула.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Российская Федерация в очередной раз использовала Интерпол для политических преследований украинцев.