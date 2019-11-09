В СММ ОБСЕ приветствовали начало разведения у Петровского

Председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик приветствовал начало отвода сил и средств с участка разведения в районе Петровского, сообщает пресс-служба ОБСЕ.

"Были направлены дополнительные патрули СММ. Вместе с тем мы также используем стационарные камеры наблюдения и беспилотные летательные аппараты. Мы приветствуем все шаги на пути к достижению прогресса и готовы оказать необходимое содействие", - отметил Чевик.

После того, как наблюдатели зафиксировали выход военнослужащих Вооруженных сил Украины и членов вооруженных формирований за пределы участка разведения вместе со своим вооружением, глава Миссии подтвердил готовность СММ осуществлять мониторинг и верификацию процесса.