События

20:01 09.11.2019

На Донбассе за неделю ликвидировано 11 боевиков – штаб ООС

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На Донбассе за неделю ликвидировано 11 боевиков – штаб ООС

За неделю потери боевиков на Донбассе составили 30 человек, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"По информации разведки Объединенных сил, с 1 по 8 ноября 2019 года потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 30 человек. 19 из них - санитарные, а еще 11 оккупантов ликвидированы", - сказано в сообщении.

В пресс-центре отметили, что в случае угрозы жизни и здоровью, попыток захвата территорий или проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп украиснкие военнослужащие дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику.

Теги: #оос
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