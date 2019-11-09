Боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала субботы, ранен один военный – штаб ООС

В течение суток субботы боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня… Ранен в результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил", - сказано в вечерней сводке на странице штаба в Фейсбук в субботу вечером.

Незаконные вооруженные формирования осуществили три обстрелы украинских позиций в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" у Майорска и Крымского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, неподалеку Новолуганского - из ручных и станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил восемь обстрелов по позициям Объединенных сил. В частности, три раза неподалеку Водяного - из минометов калибра 120 мм, вооружение БМП-1, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, вблизи Невельского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, у Красногоровки - из крупнокалиберных пулеметов, вблизи Березовой - из ручных противотанковых гранатометов, неподалеку Талаковки - из вооружения БМП-1, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, в районе Песков - из минометов калибра 82 мм.