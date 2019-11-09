ГБР начало проверку сотрудников ГФС, которые "не заметили" уклонение от уплаты более 1,5 млн грн акцизного налога

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) раскрыли факты злоупотребления служебным положением должностными лицами Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) в Днепропетровской области.

Как сообщает пресс-служба ГБР, действия сотрудников ГФС привели к уклонению предприятия от уплаты акцизного налога на сумму в 1 млн 637 тыс. грн. Следствие предварительно установило, что во время проверки производителя табачной продукции сотрудники ГФС не заметили уклонения от уплаты акцизного налога.

"Состоялись санкционированные обыски в помещениях Главного управления ГФС в Днепропетровской области и по месту ведения хозяйственной деятельности предприятия", - сообщают в ГБР.

По факту начато уголовное дело по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).