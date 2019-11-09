События

17:59 09.11.2019

ГБР начало проверку сотрудников ГФС, которые "не заметили" уклонение от уплаты более 1,5 млн грн акцизного налога

1 мин читать
ГБР начало проверку сотрудников ГФС, которые "не заметили" уклонение от уплаты более 1,5 млн грн акцизного налога

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) раскрыли факты злоупотребления служебным положением должностными лицами Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) в Днепропетровской области.

Как сообщает пресс-служба ГБР, действия сотрудников ГФС привели к уклонению предприятия от уплаты акцизного налога на сумму в 1 млн 637 тыс. грн. Следствие предварительно установило, что во время проверки производителя табачной продукции сотрудники ГФС не заметили уклонения от уплаты акцизного налога.

"Состоялись санкционированные обыски в помещениях Главного управления ГФС в Днепропетровской области и по месту ведения хозяйственной деятельности предприятия", - сообщают в ГБР.

По факту начато уголовное дело по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Теги: #гбр #проверка #налог #гфс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:37 08.11.2019
Минздрав инициировал комплексную проверку Института рака

Минздрав инициировал комплексную проверку Института рака

13:12 07.11.2019
ГБР раскрыло схему контрабанды товаров двойного назначения в Россию

ГБР раскрыло схему контрабанды товаров двойного назначения в Россию

11:00 07.11.2019
ГБР подтвердило факт обыска у владельца "Прямого" по делу о купле-продаже телеканала

ГБР подтвердило факт обыска у владельца "Прямого" по делу о купле-продаже телеканала

12:18 06.11.2019
Украинских военных моряков могут привлечь к ответственности в рамках дела ГБР о переходе кораблей ВМСУ через Керченский пролив, опасаются адвокаты Порошенко

Украинских военных моряков могут привлечь к ответственности в рамках дела ГБР о переходе кораблей ВМСУ через Керченский пролив, опасаются адвокаты Порошенко

17:45 05.11.2019
Пятерым высокопоставленным чиновникам Минобороны объявлены подозрения в деле о бронежилетах

Пятерым высокопоставленным чиновникам Минобороны объявлены подозрения в деле о бронежилетах

17:08 05.11.2019
ГБР расследует факт утраты материалов производства следователями Управления спецрасследоварий Генпрокуратуры

ГБР расследует факт утраты материалов производства следователями Управления спецрасследоварий Генпрокуратуры

16:32 05.11.2019
Полицейский, от выстрела которого погиб 5-летний мальчик в Переяслав-Хмельницком, уведомлен о подозрении

Полицейский, от выстрела которого погиб 5-летний мальчик в Переяслав-Хмельницком, уведомлен о подозрении

12:30 05.11.2019
ГБР уведомила о подозрении бывших топ-менеджеров Вектор Банка, незаконно присвоивших более 28 млн грн

ГБР уведомила о подозрении бывших топ-менеджеров Вектор Банка, незаконно присвоивших более 28 млн грн

10:37 05.11.2019
В Донецкой области передали в суд дело сотрудника СБУ, обвиняемого в сбыте наркотиков

В Донецкой области передали в суд дело сотрудника СБУ, обвиняемого в сбыте наркотиков

15:16 04.11.2019
Труба сетует на нехватку следователей ГБР с учетом предстоящего расследования дел прокуратуры

Труба сетует на нехватку следователей ГБР с учетом предстоящего расследования дел прокуратуры

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Польше задержали ветерана АТО Игоря Мазура – "Движение сопротивления капитуляции"

В штабе ООС подтверждают начало процесса разведения сил и средств в районе н.п. Богдановка и Петровское на Донетчине

В Петровском началось разведение сил сторон конфликта на Донбассе

Украинская сторона готова начать разведение сил и средств в полдень субботы

Богдан надеется, что до конца года Украина сможет брать внешние заимствования уже под 4-5%

ПОСЛЕДНЕЕ

В Польше задержали ветерана АТО Игоря Мазура – "Движение сопротивления капитуляции"

Теплая влажная погода удержится в Украине в ближайшие дни

Жители ОРДЛО не хотят видеть на местных выборах украинские партии

В штабе ООС подтверждают начало процесса разведения сил и средств в районе н.п. Богдановка и Петровское на Донетчине

Более трех четвертей жителей ОРДЛО плохо относятся к Зеленскому

В Петровском началось разведение сил сторон конфликта на Донбассе

Более половины жителей ОРДЛО желают присоединения к России

Треть жителей ОРДЛО связывают улучшение экономики с интеграцией в РФ, но большинство уверено, что восстанавливать Донбасс должна Украина

Украинская сторона готова начать разведение сил и средств в полдень субботы

Опрос: более половины жителей ОРДЛО считают себя гражданами Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА