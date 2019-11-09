Теплая влажная погода удержится в Украине в ближайшие дни

В ближайшие сутки, 10 ноября, в Украине сохранится теплая влажная погода, сообщает в субботу Укргидрометцентр.

В воскресенье в Украине без существенных осадков, лишь на крайнем западе страны днем дождь. Ночью и в первой половине дня туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-11° тепла, на побережье морей до 14°; днем 11-16°, в южной части 15-20°.

В Киеве 10 ноября без существенных осадков, ночью и в первой половине дня туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью около 10° тепла, днем 12-14°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 10 ноября самая высокая температура днем была 19,6 в 2010г., самая низкая ночью -12,2 в 1897г.

11 ноября в западных, северных, и большинстве центральных областей небольшой дождь, на остальной территории, а 12 ноября в Украине без осадков.

11 ноября в восточной половине страны туман. Ветер преимущественно юго-восточный, днем 11 ноября западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-12°, 11 ноября в западных областях, 12 ноября в Украине, кроме юга, 2-8° тепла; днем 9-14°, на юге, 11 ноября также в восточных и большинстве центральных областей 12-18°.

В Киеве 11 ноября небольшой дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 10° тепла, днем 11-13°.