Жители ОРДЛО не хотят видеть на местных выборах украинские партии

Жители оккупированных районов Донецкой и Луганской областей высказались против участия украинских политических партий в местных выборах.

Согласно обнародованным в субботу данным совместного исследования Украинского института будущего и "Зеркала недели. Украина", проведенного при помощи компании "Нью Имидж Маркетинг Групп", украинские политические партии не желают допускать к выборам 73,4%. Из них 33,6% ответили "скорее нет", а 39,8% - "однозначно нет".

Готовы допустить украинские политические силы к выборам 22,7%: "скорее да" ответили 14,2% и "однозначно да" – 8,5% опрошенных.

При этом 70,9% жителей ОРДЛО выступили против того, чтобы на местных выборах кандидатами были только граждане Украины, как это предусмотрено украинским законодательством.

Опрос проводился в период с 7 сентября по 31 октября 2019 года методом face-to-face. Всего в исследовании приняли участие 1606 респондентов – 800 жителей ОРЛО и 806 из ОРДО. Расчет сравнительной выборки проводился с использованием статистических данных 2014 г. и скорректирован с учетом имеющихся демографических данных временно перемещенных лиц. Погрешность исследования составляет не более 3,2%.