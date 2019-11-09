Более половины жителей ОРДЛО желают присоединения к России

Возвращения оккупированных районов Донецкой и Луганской области в Украину на прежних условиях желают всего 5,1% местных жителей, свидетельствуют данные совместного исследования Украинского института будущего и "Зеркала недели. Украина", проведенного при помощи компании "Нью Имидж Маркетинг Групп".

Согласно обнародованным в субботу данным, особого статуса региона в составе Украины желают 13,4% опрошенных. Чуть больше – 16,2% - настаивают на независимости региона.

Объединения с Россией желают 50,9% жителей ОРДЛО. Ещё 13,4% считают, что "ЛНР" и "ДНР" должны войти в Россию с "особым статусом".

Что касается всего Донбасса в целом, включая подконтрольные правительству Украины территории Луганской и Донецкой областей, то согласно опросу 49,6% жителей ОРДЛО заявили, что обе области должны быть включены в состав России. Ещё 13,3% выбрали включение в состав России с "особым статусом". В составе Украины Донбасс видят 19,2% опрошеных.

Исследование проводилось с 7 по 31 октября 2019 г. Методом face-to-face опрошено 1606 респондентов: 800 — в неподконтрольной части Луганской и 806 — в неподконтрольной части Донецкой областей. Для расчета сравнительной выборки были использованы официальные статистические данные 2014 г., которые были скорректированы с учетом существующих демографических данных ВПЛ, покинувших неподконтрольные территории. Погрешность результатов не превышает 3,2%.