Треть жителей ОРДЛО связывают улучшение экономики с интеграцией в РФ, но большинство уверено, что восстанавливать Донбасс должна Украина

35,4% жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) связывают улучшение своей экономической ситуации с интеграцией в Российскую Федерацию и только 3,5% соотнесли этот вариант с интеграцией в Украину.

Согласно обнародованным в субботу данным проведенного при помощи компании "Нью Имидж Маркетинг Групп" совместного исследования Украинского института будущего и "Зеркала недели. Украина", 9,9% респондентов убеждены в том, что Украина все-таки может помочь ОРДЛО стабилизировать экономическую ситуацию, предоставив "ДНР/ЛНР" широкую автономию. 10,9% людей, проживающих на оккупированных территориях, устраивает сегодняшний баланс сил или создание независимого государства, а по сути — замороженный конфликт.

При этом 26,8% респондентов ожидают ухудшения ситуации и связывают этот процесс с возвращением в Украину - неважно в каком статусе.

Еще 23,1% считают, что экономика пойдет вниз в случае самоопределения или замораживания конфликта. В то же время 6,8% жителей не доверяют российскому объединительному сценарию.

При этом, прогнозируя улучшение или ухудшение экономической ситуации в своем регионе, соответственно 40,2 и 43,3% жителей ОРДЛО затрудняются или отказываются ответить на вопрос: с чем или с кем это может быть связано.

Вместе с тем, более половины жителей ОРДЛО убеждены, что финансировать восстановление разрушенных войной районов должна Украина, однако при этом контроль процесса должна взять на себя Россия.

На вопрос "По вашему мнению, за счет чьих средств должно быть проведено восстановление Донбасса?" 63,6% опрошенных ответили, что это ответственность Украины. 18,5% уверены, что регион должен справиться своими силами, 17% настаивают на финансировании со стороны США, 16,5% ожидают финансовой помощи от Европейского Союза. Всего 16% опрошенных заявили, что финансировать восстановление региона должна Россия.

При этом в вопросе контроля процесса восстановления результаты обратные – 67% считает, что контролировать проект должны местные власти, ещё 50,2% - что контроль должна взять на себя Россия. Позволить контролировать восстановление региона Украине готовы только 24,9% населения. Довериться Евросоюзу согласны 8,1%, США – всего 2,4%.

Исследование проводилось Украинским институтом будущего и "Зеркалом недели. Украина" при помощи компании "Нью Имидж Маркетинг Групп" с 7 по 31 октября 2019 г. Методом face-to-face опрошено 1606 респондентов: 800 — в неподконтрольной части Луганской и 806 — в неподконтрольной части Донецкой областей. Для расчета сравнительной выборки были использованы официальные статистические данные 2014 г., которые были скорректированы с учетом существующих демографических данных ВПЛ, покинувших неподконтрольные территории. Погрешность результатов не превышает 3,2%.