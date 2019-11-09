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11:28 09.11.2019

Опрос: более половины жителей ОРДЛО считают себя гражданами Украины

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Опрос: более половины жителей ОРДЛО считают себя гражданами Украины

57,8% жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей считают себя гражданами Украины, свидетельствуют данные совместного исследования Украинского института будущего и "Зеркала недели. Украина", проведенного при помощи компании "Нью Имидж Маркетинг Групп".

Согласно обнародованным в субботу данным, в то же время 34,8% жителей ОРДЛО имеют паспорта "ДНР" или "ЛНР", а 6,8% - российские. При этом 42,9% жителей оккупированных территорий никогда не задумывались о получении российского гражданства.

Опрос проводился в период с 7 сентября по 31 октября 2019 года методом face-to-face. Всего в исследовании приняли участие 1606 респондентов – 800 жителей ОРЛО и 806 из ОРДО. Расчет сравнительной выборки проводился с использованием статистических данных 2014 г. и скорректирован с учетом имеющихся демографических данных временно перемещенных лиц. Погрешность исследования составляет не более 3,2%.

Теги: #опрос #ордло
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