Украинская сторона готова начать разведение сил и средств в полдень субботы

Украинская сторона готова приступить 9 ноября в 12:00 к разведению сил и средств на участке Богдановка-Петровское на линии разграничения при условии зеркальных действий, заявляют в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Украинская сторона готова начать практический этап разведения сил и средств сегодня, о чем засвидетельствует белая сигнальная ракета с нашей стороны в 12.00. Готов ли противник соблюсти взятые на себя обязательства в соответствии со сделанным заявлениями? Или опять, в который раз, враг покажет, что представителям российских оккупационных войск верить нельзя", - говорится в сообщении, обнародованном в субботу утром на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.