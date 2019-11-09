События

11:28 09.11.2019

Украинская сторона готова начать разведение сил и средств в полдень субботы

1 мин читать
Украинская сторона готова начать разведение сил и средств в полдень субботы

Украинская сторона готова приступить 9 ноября в 12:00 к разведению сил и средств на участке Богдановка-Петровское на линии разграничения при условии зеркальных действий, заявляют в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Украинская сторона готова начать практический этап разведения сил и средств сегодня, о чем засвидетельствует белая сигнальная ракета с нашей стороны в 12.00. Готов ли противник соблюсти взятые на себя обязательства в соответствии со сделанным заявлениями? Или опять, в который раз, враг покажет, что представителям российских оккупационных войск верить нельзя", - говорится в сообщении, обнародованном в субботу утром на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

Теги: #оос #розведення
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:50 09.11.2019
Треть жителей ОРДЛО связывают улучшение экономики с интеграцией в РФ, но большинство уверено, что восстанавливать Донбасс должна Украина

Треть жителей ОРДЛО связывают улучшение экономики с интеграцией в РФ, но большинство уверено, что восстанавливать Донбасс должна Украина

11:08 09.11.2019
Жители ОРДЛО возлагают ответственность за войну на Донбассе на украинскую власть после Майдана

Жители ОРДЛО возлагают ответственность за войну на Донбассе на украинскую власть после Майдана

07:30 09.11.2019
С начала текущих суток боевики огневой активности не проявляли – штаб ООС

С начала текущих суток боевики огневой активности не проявляли – штаб ООС

07:24 09.11.2019
8 ноября один украинский военнослужащий получил ранение, один умер в госпитале от полученных ранений – штаб ООС

8 ноября один украинский военнослужащий получил ранение, один умер в госпитале от полученных ранений – штаб ООС

18:25 08.11.2019
Сайдик поприветствовал решение ТКГ о начале разведения войск под Петровским 9 ноября

Сайдик поприветствовал решение ТКГ о начале разведения войск под Петровским 9 ноября

18:16 08.11.2019
Глава СММ ОБСЕ на встрече с Зеленским засвидетельствовал возобновление процесса разведения сил в Богдановке и Петровском, которое должно начаться 9 ноября

Глава СММ ОБСЕ на встрече с Зеленским засвидетельствовал возобновление процесса разведения сил в Богдановке и Петровском, которое должно начаться 9 ноября

18:10 08.11.2019
Разведение сил и средств у Золотого состоялось в оговоренные сроки и безопасно – Зеленский на встрече с главой СММ ОБСЕ

Разведение сил и средств у Золотого состоялось в оговоренные сроки и безопасно – Зеленский на встрече с главой СММ ОБСЕ

14:25 08.11.2019
Боевики сорвали разведение на участке Петровское-Богдановка

Боевики сорвали разведение на участке Петровское-Богдановка

13:09 08.11.2019
Один украинский военнослужащий пострадал в результате обстрела боевиков на Донбассе – Минобороны

Один украинский военнослужащий пострадал в результате обстрела боевиков на Донбассе – Минобороны

12:02 08.11.2019
Разведение сил в Петровском начнется в полдень 9 ноября - Сайдик

Разведение сил в Петровском начнется в полдень 9 ноября - Сайдик

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Богдан надеется, что до конца года Украина сможет брать внешние заимствования уже под 4-5%

Турчинов заявил, что не имеет отношения к адвокатскому объединению, где прошел обыск

Нардеп Дубневич вышел на свободу после внесения залога - адвокат

Решение МС ООН о признании юрисдикции рассматривать иск Украины против РФ может поспособствовать созданию спецтрибунала по делу MH17 - Зеркаль

За Дубневича внесен залог – ВАКС

ПОСЛЕДНЕЕ

Опрос: более половины жителей ОРДЛО считают себя гражданами Украины

Число пострадавших в результате землетрясения в Иране превысило 500 человек

Эво Моралес заявил о попытке госпереворота в Боливии

На Черниговщине СБУ пресекла попытку вербовки украинца, спецслужбами РФ

NASA установила последний, четвертый двигатель на сверхтяжелой ракете для полетов на Луну

В Киеве на Оболони затонула яхта – ГСЧС

Помпео и министр обороны Германии выступили за укрепление сотрудничества в рамках НАТО - госдеп США

Богдан о рынке земли: мы можем увеличить выпуск аграрной продукции за 5 лет в 3 раза и стать сильным аграрным государством

Богдан: увеличение финансирования МВД и СБУ связано с необходимостью выровнять условия для подразделений всех силовых структур, которые находятся на передовой

Богдан надеется, что до конца года Украина сможет брать внешние заимствования уже под 4-5%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА