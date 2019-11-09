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11:08 09.11.2019

Жители ОРДЛО возлагают ответственность за войну на Донбассе на украинскую власть после Майдана

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Жители ОРДЛО возлагают ответственность за войну на Донбассе на украинскую власть после Майдана

Почти все жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей (96,2%) возлагают ответственность за конфликт на Донбассе на украинскую власть после Майдана, тогда как на Россию возлагают ответственность всего 28,4% жителей оккупированных территорий, свидетельствуют данные совместного исследования Украинского института будущего и "Зеркала недели. Украина", проведенном при помощи компании "Нью Имидж Маркетинг Групп".

Согласно обнародованным в воскресенье данным, 85,3% жителей оккупированных территорий считают, что в этом виноваты местные активисты Майдана, 76,7% винят в этом Евросоюз, 89,2% — США. 79,9% возлагают ответственность на домайданную власть во главе с Януковичем.

В то же время местных активистов Антимайдана обвиняют 45,6%, а власть "ДНР/ЛНР" - всего 29,2%.

Исследование проводилось с 7 по 31 октября 2019 г. Методом face-to-face опрошено 1606 респондентов: 800 — в неподконтрольной части Луганской и 806 — в неподконтрольной части Донецкой областей. Для расчета сравнительной выборки были использованы официальные статистические данные 2014 г., которые были скорректированы с учетом существующих демографических данных ВПЛ, покинувших неподконтрольные территории. Погрешность результатов не превышает 3,2%.

Теги: #оос #опрос #ордло
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