События

08:29 09.11.2019

Эво Моралес заявил о попытке госпереворота в Боливии

1 мин читать
Эво Моралес заявил о попытке госпереворота в Боливии

Президент Боливии Эво Моралес в субботу заявил о попытке госпереворота в стране после сообщений о том, что некоторые полицейские присоединились к антиправительственным протестам.

"Братья и сестры, наша демократия под угрозой из-за переворота, который инициировали агрессивные группировки, действующие против конституционного порядка", - написал Моралес в "Твиттере".

"Перед лицом мирового сообщества мы осуждаем это преступление против правового государства", - добавил Моралес.

Он призвал жителей Боливии "мирно оберегать демократию".

СМИ сообщают, что в пятницу полиция присоединилась к антиправительственным протестам в нескольких городах Боливии. В Минобороны Боливии заявили, что пока не намерены проводить военную операцию в отношении этих полицейских. Моралес провел экстренную встречу с кабинетом министров из-за ситуации с полицией.

Гражданские протесты продолжаются в Боливии уже третью неделю. Они начались после того, как Высший избирательный суд (избирательная комиссия) Боливии объявил победителем первого тура президентских выборов 20 октября социалиста Эво Моралеса. Его основной оппонент Карлос Меса объявил, что не признает результатов выборов, обвинив власти в мошенничестве.

Теги: #президент #боливия #госпереворот #угроза
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:22 08.11.2019
Трамп не намерен полностью отменять пошлины на китайские товары

Трамп не намерен полностью отменять пошлины на китайские товары

20:22 07.11.2019
Местные выборы в некоторых ОТГ под угрозой срыва

Местные выборы в некоторых ОТГ под угрозой срыва

20:02 07.11.2019
Зеленский: работа президента изнуряет, к этому сложно привыкнуть, но решение принято

Зеленский: работа президента изнуряет, к этому сложно привыкнуть, но решение принято

21:29 06.11.2019
Президент Молдовы не исключает отставки правительства и досрочных парламентских выборов

Президент Молдовы не исключает отставки правительства и досрочных парламентских выборов

17:07 06.11.2019
Больше половины американцев считают, что Трамп переизберется на второй срок - опрос

Больше половины американцев считают, что Трамп переизберется на второй срок - опрос

15:47 06.11.2019
На обеспечение деятельности президента Украины и его офиса выделяется 916 млн грн – проект бюджета

На обеспечение деятельности президента Украины и его офиса выделяется 916 млн грн – проект бюджета

06:07 04.11.2019
Трамп призвал британского премьера и лидера партии Brexit объединить усилия на предстоящих парламентских выборах

Трамп призвал британского премьера и лидера партии Brexit объединить усилия на предстоящих парламентских выборах

20:12 29.10.2019
Зеленский подписал закон о регулировании космической деятельности

Зеленский подписал закон о регулировании космической деятельности

19:05 29.10.2019
Зеленский обещает подписать законопроект о добровольцах после принятия в целом

Зеленский обещает подписать законопроект о добровольцах после принятия в целом

08:40 29.10.2019
Противостояние сторонников власти и оппозиции продолжается в Боливии уже вторую неделю

Противостояние сторонников власти и оппозиции продолжается в Боливии уже вторую неделю

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Богдан надеется, что до конца года Украина сможет брать внешние заимствования уже под 4-5%

Турчинов заявил, что не имеет отношения к адвокатскому объединению, где прошел обыск

Нардеп Дубневич вышел на свободу после внесения залога - адвокат

Решение МС ООН о признании юрисдикции рассматривать иск Украины против РФ может поспособствовать созданию спецтрибунала по делу MH17 - Зеркаль

За Дубневича внесен залог – ВАКС

ПОСЛЕДНЕЕ

С начала текущих суток боевики огневой активности не проявляли – штаб ООС

8 ноября один украинский военнослужащий получил ранение, один умер в госпитале от полученных ранений – штаб ООС

На Черниговщине СБУ пресекла попытку вербовки украинца, спецслужбами РФ

NASA установила последний, четвертый двигатель на сверхтяжелой ракете для полетов на Луну

В Киеве на Оболони затонула яхта – ГСЧС

Помпео и министр обороны Германии выступили за укрепление сотрудничества в рамках НАТО - госдеп США

Богдан о рынке земли: мы можем увеличить выпуск аграрной продукции за 5 лет в 3 раза и стать сильным аграрным государством

Богдан: увеличение финансирования МВД и СБУ связано с необходимостью выровнять условия для подразделений всех силовых структур, которые находятся на передовой

Богдан надеется, что до конца года Украина сможет брать внешние заимствования уже под 4-5%

У Шулявского путепровода при замене инженерных сетей найден склад боеприпасов времен Второй мировой войны - КГГА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА