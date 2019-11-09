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07:24 09.11.2019

8 ноября один украинский военнослужащий получил ранение, один умер в госпитале от полученных ранений – штаб ООС

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8 ноября один украинский военнослужащий получил ранение, один умер в госпитале от полученных ранений – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранение, один умер в госпитале от полученных ранений, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"8 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из пушек БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно...За прошедшие сутки, 8 ноября, в результате обстрелов, ранен один военнослужащий Объединенных сил. Также, от ранений полученных накануне, в лечебном учреждении скончался еще один украинский воин", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела: неподалеку Водяного, что на Приазовье - из ручных противотанковых гранатометов; у Лебединского - из стрелкового оружия и автоматических гранатометов; вблизи Гнутово - из СПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 8 обстрелов: у Орехово - из вооружения БМП-2, станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Луганского - из автоматических гранатометов; в районе Золотого (за пределами участка разведения) - из стрелкового оружия; у Зализного - из крупнокалиберных пулеметов; дважды неподалеку Зайцево - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Южного - из крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов; у Крымского - из пушек БМП-1 и БМП-2, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

Теги: #оос #сводка #украина
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