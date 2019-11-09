На Черниговщине СБУ пресекла попытку вербовки украинца, спецслужбами РФ

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила на Черниговщине попытку вербовки украинского гражданина спецслужбами Российской Федерации, сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Представители СБУ установили, что житель одного из пограничных населенных пунктов Черниговщины во время поездки в Россию, к родственникам, попал в поле зрения ФСБ.

"Представители спецслужбы страны-агрессора, применяя угрозы и шантаж, привлекли нашего соотечественника к негласному сотрудничеству. Они заставили мужчину подписать письменное обязательство о сотрудничестве с ФСБ РФ. Ему был присвоен псевдоним и отработаны задачи по сбору информации о режиме охраны и личный состав военных объектов на территории региона. Согласно предоставленным инструкциям, передавать собранные разведданные он должен был при следующем визите в Россию", - говорится в сообщении, на официальном сайте СБУ в пятницу вечером.

После возвращения домой, украинец обратился в Службу безопасности Украины, где дал показания об обстоятельствах вербовки.

"Учитывая, что человек не выполнил преступной задачи иностранной спецслужбы и добровольно сообщил правоохранительным органам о попытке спецслужб РФ привлечь его к конфиденциальному сотрудничеству против Украины, суд удовлетворил ходатайство органов и освободил его от уголовной ответственности согласно ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины", - подытожили в СБУ.