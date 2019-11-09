В Киеве на Оболони затонула яхта – ГСЧС

В пятницу утром в оперативно-координационный центр Главного управления Госслужбы Украины по ЧС в г.Киеве поступило сообщение от водной полиции о том, что между заливом Собачье устье и Верблюжьим заливом в Оболонском районе затонула яхта и под водой возможно находятся люди.

"На место происшествия было направлено водолазное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения. По прибытию к месту вызова было установлено, что затонула однопалубная яхта. Водолазным отделением было обследовано место происшествия. Погибших и травмированных не обнаружено", - говорится в обнародованном на сайте ГСЧС сообщении.

В Госслужбе Украины по ЧС в г.Киеве отметили, что теперь обстоятельствами происшествия занимаются правоохранительные органы.