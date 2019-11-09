События

02:44 09.11.2019

Помпео и министр обороны Германии выступили за укрепление сотрудничества в рамках НАТО - госдеп США

2 мин читать
Помпео и министр обороны Германии выступили за укрепление сотрудничества в рамках НАТО - госдеп США

Госсекретарь США Майк Помпео и министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в ходе состоявшейся в Берлине встречи отметили важность укрепления сотрудничества двух стран в рамках НАТО, сообщил американский госдепартамент.

"Госсекретарь и министр обороны подчеркнули необходимость укрепления американо-германского сотрудничества, в том числе в рамках альянса НАТО, и согласились с тем, что разделение бремени (финансового на содержание альянса - ИФ) имеет большое значение для противодействия угрозам трансатлантической безопасности, а также глобальной безопасности", - говорится в распространенном сообщении.

Стороны также обсудили вопросы, касающиеся Сирии, Украины, Ирана, России и Китая, отметил госдеп, не приводя подробности.

Вопросы, относящиеся к НАТО, стали предметом обсуждений мировых политиков после заявлений президента Франции Эмманюэля Макрона, который усомнился в жизнеспособности Североатлантического альянса.

Накануне он завил, что НАТО находится в коматозном состоянии из-за полного отсутствия координации по стратегических решениям между США и союзниками по НАТО, в частности, Турцией.

"То, что мы переживаем в настоящее время - это кома НАТО", - сказал Макрон британскому журналу The Economist.

С президентом Франции не согласился Генсек НАТО Йенс Столтенберг, который заявил, что сотрудничество исключительно европейских стран не сможет заменить трансатлантическое единство. "Европейское единство не может заменить трансатлантическое единство", - сказал Столтенберг, комментируя слова Макрона.

"Любая попытка отдалить Европу от Северной Америки создает риск для ослабления альянса и трансатлантической связи, но и может разделить Европу", - отметил генсек альянса.

В свою очередь Помпео заявил, что НАТО продолжает играть важнейшую стратегическую роль в обеспечении безопасности в мире. "Я думаю, что НАТО остается важным, возможно, одним из самых важных, стратегических партнёрств за всю историю", - сказал Помпео на совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.

По словам госсекретаря США, ввиду ключевой роли альянса необходимо, чтобы все страны-члены выполняли свои обязательства по расходам на оборону.

Маас также отметил, что также не разделяет мнения Макрона.

Теги: #сша #сотрудничество #нато #германия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:22 08.11.2019
Трамп не намерен полностью отменять пошлины на китайские товары

Трамп не намерен полностью отменять пошлины на китайские товары

20:08 08.11.2019
Госдеп США может упразднить пост спецпредставителя по Украине, который занимал Волкер – СМИ

Госдеп США может упразднить пост спецпредставителя по Украине, который занимал Волкер – СМИ

19:42 08.11.2019
Расходы на онлайн-шопинг в праздничный сезон в США могут достигнуть рекордных $143,7 млрд

Расходы на онлайн-шопинг в праздничный сезон в США могут достигнуть рекордных $143,7 млрд

15:41 08.11.2019
Германия вручила пастору, давшему приют активистам Майдана в 2013-2014, орден за заслуги

Германия вручила пастору, давшему приют активистам Майдана в 2013-2014, орден за заслуги

15:13 08.11.2019
Разумков просит председателя немецкого Бундестага Шойбле учесть интересы Украины в вопросе "Северного потока-2"

Разумков просит председателя немецкого Бундестага Шойбле учесть интересы Украины в вопросе "Северного потока-2"

14:40 08.11.2019
Луценко, будучи генпрокурором Украины, поклялся отомстить Йованович - показания Кента в Конгрессе США

Луценко, будучи генпрокурором Украины, поклялся отомстить Йованович - показания Кента в Конгрессе США

06:05 08.11.2019
Трамп заявил, что подвергается нападкам, после решения суда о выплате некоммерческим группам $2 млн

Трамп заявил, что подвергается нападкам, после решения суда о выплате некоммерческим группам $2 млн

04:57 08.11.2019
Сенаторы США просят Госдепартамент предоставить информацию о сыне Байдена и украинской компании Burisma

Сенаторы США просят Госдепартамент предоставить информацию о сыне Байдена и украинской компании Burisma

02:22 08.11.2019
Болтон отказался от дачи показаний в Конгрессе, пригрозив судом

Болтон отказался от дачи показаний в Конгрессе, пригрозив судом

00:06 08.11.2019
Украина призывает Германию не поддерживать решение о смягчении Газовой директивы ЕС для "Северного потока-2" - Гончарук

Украина призывает Германию не поддерживать решение о смягчении Газовой директивы ЕС для "Северного потока-2" - Гончарук

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Богдан надеется, что до конца года Украина сможет брать внешние заимствования уже под 4-5%

Турчинов заявил, что не имеет отношения к адвокатскому объединению, где прошел обыск

Нардеп Дубневич вышел на свободу после внесения залога - адвокат

Решение МС ООН о признании юрисдикции рассматривать иск Украины против РФ может поспособствовать созданию спецтрибунала по делу MH17 - Зеркаль

За Дубневича внесен залог – ВАКС

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве на Оболони затонула яхта – ГСЧС

Богдан о рынке земли: мы можем увеличить выпуск аграрной продукции за 5 лет в 3 раза и стать сильным аграрным государством

Богдан: увеличение финансирования МВД и СБУ связано с необходимостью выровнять условия для подразделений всех силовых структур, которые находятся на передовой

Богдан надеется, что до конца года Украина сможет брать внешние заимствования уже под 4-5%

У Шулявского путепровода при замене инженерных сетей найден склад боеприпасов времен Второй мировой войны - КГГА

Через два года хотим снизить госдолг Украины до 40% ВВП, и будем стремиться к бездефицитному бюджету – министр финансов

Замруководителя ОП Жовква надеется на активизацию переговоров по расширению свободной торговли с Канадой

В Киеве арестован мужчина, стрелявший из карабина в ходе конфликта с соседями и членами ОСББ

Катрин Денёв поправляется после перенесенного ишемического инсульта – СМИ

СММ ОБСЕ зафиксировала больше нарушений прекращения огня в Донецкой области за последние сутки

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА