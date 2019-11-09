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00:19 09.11.2019

Богдан: увеличение финансирования МВД и СБУ связано с необходимостью выровнять условия для подразделений всех силовых структур, которые находятся на передовой

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Богдан: увеличение финансирования МВД и СБУ связано с необходимостью выровнять условия для подразделений всех силовых структур, которые находятся на передовой

 Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан пояснил, что увеличение в проекте госбюджета на 2020 год финансирования Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины связано с необходимостью поставить в равные условия подразделения всех силовых структур, которые находятся на передовой в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе.

Военные подразделения Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел, а именно Национальная гвардия, Государственная пограничная служба также находятся на передовой, тоже постоянно под огнём, тоже несут определенные потери. Поэтому чтобы выровнять уровень получаемых средств между Вооруженными силами Украины, СБУ и подразделениями МВД, которые находятся на передовой, часть средств необходимо увеличить именно для таких выплат", - сказал он в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" в пятницу, отвечая на вопрос народного депутата от партии "Голос" Ярослава Юрчишина.

Богдан отметил, что "во время избирательной кампании прошлого периода делалось очень много увеличений выплат именно для военных, и на сегодняшний день это было немного искажено".

 

Теги: #финансирование #сбу #украина #мвд #богдан
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